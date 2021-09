Eule Beverly begleitet Spiritfarer im neuen Update

HQ

Ende August lieferte Thunder Lotus Games ein neues Update für das Management-Abenteuer Spiritfarer aus. Der große Fokus ist ein neuer Begleiter, eine kleine Eule namens Beverly. Ihr findet sie in Oxbury und startet dort auch direkt ihre Quest-Kette. Die Entwickler haben einige Neuerungen eingeführt, darunter zum Beispiel die Funktion, mehrere Orte auf der Karte nacheinander anzufahren. Darüber hinaus seid ihr nun in der Lage, unterwegs spezielle Events von vornherein zu überspringen, was ebenfalls etwas Zeit spart.

Ihr erhaltet in der Kapitänskabine einen Überblick über die zum Bau bestimmter Gebäude benötigten Ressourcen, falls ihr diese vorher entsprechend markiert habt. In den Einstellungen lässt sich inzwischen die Intensität der Controller-Vibration, Textgröße, wie stark darf der Bildschirm wackeln darf und die nervige Musik an der Bushaltestelle an- und ausschalten. Zudem interagieren eure Gäste häufiger miteinander und es gibt ein paar spielmechanische Neuerungen (das Archiv-Gebäude, ein Radio, Schatzsuche-Quests und scharfes Essen). Und wenn sich Stella nachts auf einen Stuhl setzt, aktiviert das Spiel eine Nachthimmelkamera und lässt euch gemütlich in den Sternenhimmel schauen.

Quelle: Thunder Lotus Games.