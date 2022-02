Euer PSN-Konto könnt ihr jetzt auch mit Discord verknüpfen

HQ

Im Mai 2021 hat Sony bekanntgegeben, dass der Instant-Messaging-Service Discord in der Zukunft in das Playstation-Netzwerk integriert wird. Die Partnerschaft trägt nun endlich Früchte, denn seit gestern ist es möglich, PSN-Konten mit dem Online-Dienst zu verknüpfen. Diese Funktion ist vorerst nur in den USA verfügbar, sie soll aber nach und nach auch in weiteren Ländern freigeschaltet werden.

Stellt ihr die Verbindung selbstständig her, zeigt euer Discord-Profil ab sofort an, was ihr gerade auf der PS4 oder der PS5 spielt. Ihr könnt zudem festlegen, ob eure PSN-ID anderen Nutzern angezeigt werden soll. Dadurch wären diese ggf. in der Lage, euch im Playstation-Netzwerk zu kontaktieren. Eine detaillierte Beschreibung des Verknüpfungsvorgangs findet ihr hier.