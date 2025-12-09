HQ

Die Außenpolitikchefin der Europäischen Union, Kaja Kallas, wehrte sich gegen Donald Trumps Kritik an den Bürgerrechten in Europa und sagte, eine solche Prüfung solle sich auf "vielleicht Russland" richten.

Vor einem Ausschuss des Europäischen Parlaments am Dienstag nannte Kallas die EU "das Wesen der Freiheit" und hob ihr Engagement für Demokratie, freie Medien und politische Opposition hervor.

Ihre Äußerungen kamen, nachdem US-Beamte, darunter Präsident Donald Trump, die EU wegen einer Geldstrafe von 120 Millionen Euro gegen Elon Musks Social-Media-Plattform X wegen Verstoßes gegen Transparenzregeln kritisiert hatten.

Kallas schlug vor, die amerikanische Kritik sei als Provokation gedacht. "Kritik an den Freiheiten hier sollte in eine andere Richtung gerichtet werden."

"Russland vielleicht, wo abweichende Meinungen verboten sind, wo freie Medien verboten sind, wo politische Opposition verboten ist", sagte sie und wies darauf hin, dass Plattformen wie X in Russland blockiert sind.

Trotz der Spannungen bekräftigte Kallas, dass die Vereinigten Staaten Europas größter Verbündeter bleiben, und hob das Engagement der EU hervor, demokratische Standards zu wahren und ihren regulatorischen Rahmen zu verteidigen und gleichzeitig die transatlantische Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten.

