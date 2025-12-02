HQ

Ein Team von EU-Tierärzten, die auf Epidemien spezialisiert sind, begann am Dienstag in Barcelona mit der Arbeit, um einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASF) einzudämmen, der einige der spanischen Schweinefleischexporte gestört hat.

Die Experten werden eine 6 Kilometer lange Sperrzone um Bellaterra untersuchen, die Behörden informieren und einen Folgebericht mit Empfehlungen erstellen, sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission. ASF ist zwar für Menschen harmlos, breitet sich aber schnell unter Schweinen und Wildschweinen aus und kann für sie tödlich sein.

Spanien, der führende Schweinefleischproduzent der EU, nahm am Montag die Lieferungen aus nicht betroffenen Regionen nach China wieder auf, das fast 42 % des spanischen Schweinefleischs außerhalb der EU importiert. Andere Länder, darunter Großbritannien, Mexiko und Kanada, haben die Schweinefleischimporte aus Spanien ausgesetzt, was Premierminister Pedro Sanchez dazu veranlasste, den weiteren Handel aus sicheren Regionen zu fordern.

Die Behörden vermuten, dass sich das Virus verbreitet haben könnte, nachdem ein Wildschwein kontaminierte Lebensmittel gefressen hat. Zwei Wildschweine wurden in der Nähe von Barcelona positiv getestet, und acht weitere werden untersucht. Der Ausbruch könnte auch Chancen für US-amerikanische Schweinefleischexporteure schaffen. Die Steiner Consulting Group erklärte, dass US-Produzenten, falls sich ASF weiter in Europa ausbreitet, im Jahr 2026 über 7 Milliarden Pfund an Exporten steigen könnten und damit die globale Nachfrage decken, die durch EU-Beschränkungen entstanden ist.