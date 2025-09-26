EU und Ukraine führen Gespräche über "Drohnenmauer", um der wachsenden Bedrohung durch Russland und andere entgegenzuwirken

HQ

Die europäischen Länder führen heute Nachmittag gemeinsam mit der Ukraine Gespräche über die Errichtung einer "Drohnenmauer", um der zunehmenden Bedrohung durch Luftangriffe entgegenzuwirken. Die Initiative erfolgt vor dem Hintergrund des jüngsten Anstiegs der Drohnenaktivitäten in mehreren ost- und nordeuropäischen Staaten, der die Schwachstellen entlang wichtiger Grenzen aufzeigt. Ziel der Beamten ist es, Verteidigungsstrategien zu koordinieren, Detektionssysteme zu verbessern und Informationen über nicht identifizierte Drohnen, die in ihren Luftraum eindringen, auszutauschen. An den Gesprächen nehmen mehrere EU-Mitgliedstaaten teil, wobei die NATO auf technischer Ebene einen Beitrag leistet und die Staats- und Regierungschefs die Dringlichkeit rascher, kooperativer Maßnahmen zum Schutz des Luftraums und zur Abschreckung künftiger Übergriffe betonen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!