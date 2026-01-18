EU und Mercosur schließen nach 25 Jahren Gesprächen ein wegweisendes Handelsabkommen

HQ

Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen haben die Europäische Union und der südamerikanische Block Mercosur endlich dieses umfassende Handelsabkommen unterzeichnet. Das Abkommen wurde am Samstag in Paraguay formalisiert und markiert einen wichtigen Moment für die Beziehungen zwischen den beiden Regionen.

Wenn das Abkommen vollständig genehmigt wird, wird es die Zölle senken und den Handel auf einem Markt von etwa 700 Millionen Menschen ausweiten. Er benötigt noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments und die Ratifizierung durch die nationalen Parlamente Argentiniens, Brasiliens, Paraguays und Uruguays, bevor er in Kraft treten kann.

Unterzeichnungszeremonie // Shutterstock

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bezeichnete das Abkommen als die größte je geschaffene Freihandelszone und sagte, es sende ein starkes Signal in einer Zeit zunehmender globaler Spannungen. Sie beschrieb es als eine Wahl für Kooperation und langfristige Partnerschaften statt als Protektionismus.

Das Abkommen war nicht ohne Kontroversen. Europäische Landwirte und Umweltorganisationen haben gewarnt, dass dies zu günstigeren landwirtschaftlichen Importen und verstärkter Abholzung in Südamerika führen könnte. Befürworter argumentieren, dass dies die wirtschaftliche Sicherheit stärken und beiden Seiten in einer unsicheren Weltwirtschaft mehr Optionen geben wird.

Der Handel zwischen der EU und Mercosur erreichte 2024 bereits 111 Milliarden Euro, wobei Europa Maschinen und Chemikalien exportiert, während Mercosur landwirtschaftliche Waren und Rohstoffe verschifft. Befürworter des Abkommens sagen, es könnte diese Verbindungen erheblich vertiefen und neue Türen für Investitionen auf beiden Seiten des Atlantiks öffnen...