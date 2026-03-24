EU und Australien schließen ein großes Handelsabkommen ab, um die Abhängigkeit von China zu verringern

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Die Europäische Union und Australien haben ein lang erwartetes Handelsabkommen abgeschlossen, das darauf abzielt, die wirtschaftlichen Beziehungen zu stärken und die Abhängigkeit von China für kritische Mineralien zu verringern.

Das über acht Jahre ausgehandelte Abkommen wird mehr als 99 % der Zölle auf europäische Exporte nach Australien abschaffen und gleichzeitig die Importzölle auf nahezu alle australischen kritischen Mineralien abschaffen, die Schlüsselkomponenten für Energie-, Technologie- und Verteidigungsindustrien sind.

Ursula von der Leyen hob die strategische Bedeutung der Vereinbarung hervor und betonte die Notwendigkeit, Lieferketten zu diversifizieren und eine Überabhängigkeit von einem einzigen Lieferanten zu vermeiden. Der australische Premierminister Anthony Albanese sagte, das Abkommen könne der australischen Wirtschaft jährlich rund 10 Milliarden australische Dollar hinzufügen.

EU und Australien // Shutterstock

Das Abkommen ist auch Teil Europas umfassenderer Bestrebung, die Beziehungen im Indopazifik zu stärken, nach jüngsten Handelsabkommen mit Ländern wie Indonesien und Indien.

Das Abkommen hat jedoch Kritik von australischen Landwirten hervorgerufen, insbesondere wegen des eingeschränkten Zugangs zu den EU-Agrarmärkten. Produkte wie Rindfleisch und Schaffleisch bleiben Exportquoten unterworfen, ein zentraler Streitpunkt in früheren Verhandlungen.

Während die Industrie- und Mineralsektoren erheblich profitieren könnten, verdeutlicht die gemischte Resonanz die anhaltenden Spannungen zwischen Handelsliberalisierung und den inländischen wirtschaftlichen Interessen auf beiden Seiten.