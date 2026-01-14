EU stellt Mittel für die Ukraine bereit: 30 Milliarden Euro für das Budget und 60 Milliarden für das Militär

HQ

Die Europäische Union plant, ihr neu genehmigtes 90-Milliarden-Euro-Unterstützungspaket für die Ukraine zwischen wirtschaftlicher Stabilität und militärischen Bedürfnissen aufzuteilen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch.

Etwa 30 Milliarden Euro sollen für den ukrainischen Staatshaushalt verwendet werden, während die restlichen 60 Milliarden Euro zur Stärkung der militärischen Fähigkeiten verwendet werden.

"Dies ist ein nächster Schritt zum Aufbau einer stärkeren und stabileren Ukraine", sagte von der Leyen Reportern in Brüssel, als sie den Plan darlegte. Sie sagte, der Großteil der militärischen Mittel werde für Ausrüstung aus EU- und EFTA-Ländern investiert, was sowohl die Verteidigung der Ukraine als auch die europäische Verteidigungsindustrie stärkt.