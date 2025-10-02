EU-Staats- und Regierungschefs stellen sich hinter den Plan einer "Drohnenmauer"

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union bei ihrem Treffen in Kopenhagen einen Vorschlag zur Schaffung einer sogenannten "Drohnenmauer" gebilligt haben, um dem Eindringen russischer unbemannter Flugzeuge entgegenzuwirken. Der Schritt erfolgt, nachdem eine Reihe von Luftraumverletzungen eine Liste von Ländern in Europa erschüttert und neue Zweifel an der Verteidigungsbereitschaft Europas aufkommen ließen. Brüssel hat zwar noch keinen detaillierten Plan vorgelegt, aber das Konzept würde Sensoren und Anti-Drohnen-Waffen auf dem gesamten Kontinent miteinander verbinden, wobei die Ostgrenze Vorrang hat. Auf dem Gipfel wurde auch über die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte zur Finanzierung eines Großkredits für Kiew debattiert, ein Plan, der von einigen Hauptstädten begrüßt, von anderen jedoch abgelehnt wurde. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!