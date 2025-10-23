EU-Staats- und Regierungschefs stellen sich auf dem Brüsseler Gipfel hinter Selenskyj

HQ

Die europäischen Staats- und Regierungschefs kommen heute in Brüssel zusammen, um nach einer turbulenten Woche, die von wechselnden diplomatischen Signalen zwischen Washington und Moskau geprägt war, ihre Unterstützung für Wolodymyr Selenskyj zu bekräftigen. Es wird erwartet, dass sich der Gipfel auf einen Vorschlag konzentrieren wird, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Finanzierung eines Großkredits für Kiew zu verwenden, während sich die Staats- und Regierungschefs auch auf ein neues Sanktionspaket gegen russische Energie und russischen Handel einigen werden. Hinter den Kulissen wird weiter darüber diskutiert, wie viel Kontrolle die Ukraine über die Gelder haben sollte und wie die Interessen Europas und der Vereinigten Staaten bei der Militärhilfe in Einklang gebracht werden können. Dieser Schritt unterstreicht die Absicht Europas, angesichts der wachsenden Unsicherheit über die Politik der Vereinigten Staaten gegenüber Russland eine geschlossene Front aufrechtzuerhalten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!