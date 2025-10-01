EU-Staats- und Regierungschefs diskutieren in Kopenhagen über "Drohnenmauer"

HQ

Drohnensichtungen haben in den letzten Tagen die Schlagzeilen beherrscht. Heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Kopenhagen, um über einen vorgeschlagenen "Drohnenwall" zu beraten, der die Verteidigung des Kontinents nach den jüngsten Luftraumverletzungen stärken soll. Bei dem Treffen wird auch über die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte debattiert, um der Ukraine einen erheblichen finanziellen Schub zu geben, da die Militärhilfe anderer Verbündeter zurückgefahren wird. Mehrere Länder, darunter Frankreich, Deutschland und Norwegen, haben bereits Truppen und Anti-Drohnen-Systeme zum Schutz des Gipfels zugesagt, wobei Beamte die jüngsten Vorfälle als Weckruf für Europa bezeichneten, sowohl die Verteidigungsfähigkeiten als auch die Unterstützung für die Ukraine zu verbessern. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!