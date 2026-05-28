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Die Spekulationen über bevorstehende strategische Gespräche zwischen Russland und der Ukraine durch einen europäischen Vermittler nehmen weiter zu, aber nun wissen wir, dass Russland weder die Wahl dieses Vermittlers wählen noch beeinflussen wird.

Wie Reuters bestätigt, versammelten sich Außenminister der EU-Staaten kürzlich auf Zypern und bestätigten, dass Russland bei diesen Gesprächen nicht die Wahl eines EU-Vertreters vorschlagen wird.

Anfang dieses Monats schlug Russlands Präsident Wladimir Putin vor, dass der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schroeder, der Putin als "persönlichen Freund" bezeichnet hat, die bevorstehenden Gespräche anführen sollte, doch dies wurde abgelehnt

"Ich finde, es ist eine Falle, in die Russland uns laufen lassen will, in die wir diskutieren, wer mit ihnen spricht, und sie entscheiden bereits, wer geeignet ist und wer nicht. Lass uns nicht in diese Falle laufen. Verhandlungen sind immer eine Teamarbeit. Deshalb ist der Inhalt viel wichtiger als wer es ist", sagt der europäische Außenpolitikchef Kaja Kallas.

Es wurde außerdem erklärt, dass die EU-Staaten vor Beginn der Gespräche einen einheitlichen Weg festlegen werden, einschließlich der Wahl eines Vertreters.