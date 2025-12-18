EU-Gipfel beginnt mit einer deutlichen Warnung: "Geld heute oder morgen Blut" und "EU marschiert in den Krieg"

HQ

Die EU-Staats- und Regierungschefs versammeln sich heute in Brüssel zu einem hochriskanten Jahresendgipfel, bei dem die Zukunft der Ukraine und Europas Glaubwürdigkeit auf dem Spiel stehen.

Im Mittelpunkt der Gespräche steht ein umstrittener Vorschlag, eingefrorene russische Zentralbankvermögen zu nutzen, um die Verteidigung der Ukraine zu finanzieren, während der Krieg sich dem vierten Jahr nähert. Die Europäische Kommission schätzt, dass Kiew in den nächsten zwei Jahren weitere 135 Milliarden Euro benötigen wird, wobei sich bereits im April eine Finanzierungslücke öffnen wird.

Donald Tusk: "Geld heute, oder Blut morgen"

Polens Premierminister Donald Tusk fasste die Dringlichkeit unverblümt zusammen: "Wir haben eine einfache Wahl: entweder Geld heute oder Blut morgen." Bundeskanzler Friedrich Merz unterstützte den Plan und sagte, er würde den Druck auf Wladimir Putin erhöhen und Moskau ein klares Signal senden.

Der Vorschlag würde rund 210 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten abschließen, die innerhalb der EU eingefroren, von denen die meisten in Belgien gehalten werden. Aber die Idee hat den Block gespalten. Belgien hat zusammen mit Bulgarien, der Tschechischen Republik, Italien, Malta und der Slowakei rechtliche und finanzielle Bedenken geäußert und gewarnt, dass dieser Schritt einen riskanten Präzedenzfall schaffen könnte.

Der politische Widerstand ist stark

Auch wenn die Gegner möglicherweise nicht genügend Stimmen haben, um den Plan nach EU-Wahlregeln formell zu blockieren, ist der politische Widerstand stark. Eine alternative Option (die Emission gemeinsamer EU-Schulden) erscheint bei Ankunft als tot, da sie Einstimmigkeit erfordern und ein Veto Ungarns hätte, das eine weitere Unterstützung für die Ukraine ausgeschlossen hat.

Europäische Beamte sagen, dass die Gespräche so lange fortgesetzt werden, wie es notwendig ist. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat versprochen, Brüssel nicht ohne Abkommen zu verlassen, während der slowakische Ministerpräsident Robert Fico gewarnt hat, dass er sich nicht beeinflussen lässt.

Es wird erwartet, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem Gipfel in einem letzten Versuch beitritt, skeptische Führungspersönlichkeiten zu überzeugen, während die EU mit einer Entscheidung ringt, die sowohl die nächste Phase des Krieges als auch Europas Rolle darin prägen könnte.

Viktor Orbán: "EU marschiert in den Krieg"

Einige Stimmen waren jedoch deutlich direkter in ihrer Ablehnung. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán (der Hauptgegner der EU gegen weitere Geldtransfers an die Ukraine) wies den Plan am Donnerstag kategorisch zurück und bezeichnete die Idee, eingefrorene russische Vermögenswerte zu nutzen, als "dumm" und warnte, dies würde einem "Marsch in den Krieg" gleichkommen.

"Es gibt zwei Länder, die im Krieg sind (Russland und die Ukraine), und es ist nicht die Europäische Union", sagte Orbán Reportern in Brüssel. "Die Europäische Union möchte das Geld einer der Kriegsparteien wegnehmen und es dann einer anderen geben. Er marschiert in den Krieg."