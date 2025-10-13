EU führt digitales Einreise-/Ausreisesystem zur Stärkung der Grenzsicherheit ein

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Länder der Europäischen Union mit der Einführung eines neuen digitalen Systems zur Registrierung von Besuchern aus Nicht-EU-Ländern an den Außengrenzen begonnen haben. Das Ein-/Ausreisesystem ersetzt herkömmliche Passstempel durch elektronische Aufzeichnungen, bei denen Reisende bei der ersten Ankunft persönliche und biometrische Daten angeben müssen. Die Einführung, die sich über mehrere Monate erstreckt, soll dazu dienen, Overstayer aufzuspüren, Identitätsbetrug zu bekämpfen und die Migrationskontrollen unter politischem Druck zu verschärfen. Reisende können mit schnelleren Nachkontrollen mittels Gesichtserkennung rechnen, während sich die Behörden in den Mitgliedstaaten auf das neue Verfahren einstellen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!