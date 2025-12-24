EU, Frankreich und Deutschland verurteilen US-Visaverbote

HQ

Die Europäische Union, Frankreich und Deutschland haben die US-Visaverbote gegen europäische Persönlichkeiten, die im Kampf gegen Online-Hass und Desinformation beteiligt sind, kritisiert und diesen Schritt als Einschüchterung und Angriff auf die Meinungsfreiheit bezeichnet.

Die Trump-Regierung hat am Dienstag fünf europäische Bürger, darunter den ehemaligen EU-Kommissar Thierry Breton, ausgeschlossen und ihnen vorgeworfen, Äußerungen zu zensieren oder US-Technologieunternehmen unfair ins Visier zu nehmen. Breton war einer der Hauptarchitekten des Digital Services Act (DSA) der EU, einer Gesetzgebung, die Online-Plattformen dazu zwingen soll, illegale Inhalte zu bekämpfen.

Brüssel erklärte, es verurteile die Verbote "scharf" und warnte, es könne "schnell und entschlossen" reagieren, um seine regulatorische Autonomie zu verteidigen. Ein Sprecher der Europäischen Kommission betonte, dass Meinungsfreiheit ein Kernwert ist, den sowohl Europa als auch die Vereinigten Staaten teilen.

EU, Frankreich und Deutschland

Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte, die Maßnahmen bestünden als "Einschüchterung und Zwang", die darauf abzielen, Europas digitale Souveränität zu untergraben, und fügte hinzu, dass das DSA in einem demokratischen Prozess verabschiedet wurde, um fairen Wettbewerb zu gewährleisten und den Online-Raum sicherer zu machen.

Das deutsche Justizministerium erklärte, die Verbote für zwei deutsche Aktivisten seien inakzeptabel und wies US-Behauptungen zurück, dass Europas digitale Regeln Zensur darstellen. "Die Regeln, nach denen wir im digitalen Raum Europas leben, werden in Washington nicht festgelegt", hieß es.

Der Streit folgt auf jüngste EU-Durchsetzungsmaßnahmen gegen US-Technologieunternehmen, darunter eine Geldstrafe gegen Elon Musks X-Plattform, und verdeutlicht die zunehmenden transatlantischen Spannungen um Meinungsfreiheit, Regulierung der Big Tech und digitale Governance.