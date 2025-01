EU erwägt Sanktionen gegen Videospielsektor inmitten russischer Drohneneinsätze in der Ukraine

HQ

Die Europäische Union prüft die Möglichkeit, die Videospielindustrie zu sanktionieren, nachdem Behauptungen aufgetaucht sind, dass das russische Militär in seinem anhaltenden Konflikt mit der Ukraine Spielkonsolen zur Steuerung von Drohnen einsetzt, so die Financial Times in einem Nachrichtenbericht unter Berufung auf die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am 28. Januar. Kaja Kallas, die Hohe Vertreterin der EU für Außenpolitik, betonte, dass die EU alle Instrumente unter die Lupe nimmt, die Russland bei seinen Kriegsanstrengungen helfen, selbst etwas so Unwahrscheinliches wie Spielhardware. Dies ist Teil einer breiteren Diskussion innerhalb der EU über die 16. Sanktionsrunde, die mit dem dritten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine zusammenfallen soll. Die Sanktionen könnten sich auch gegen die russische Energie- und Schifffahrtsindustrie richten und darauf abzielen, Moskaus Kriegsfähigkeit zu lähmen. In der Zwischenzeit ist die Ukraine mit anhaltenden Drohnenangriffen konfrontiert, wobei fast 100 russische Drohnen versuchen, ihre Verteidigung zu durchbrechen, obwohl viele abgefangen oder umgeleitet wurden.

Was halten Sie von dieser Maßnahme?