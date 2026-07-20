EU-Bußgelder Google wegen Wettbewerbsunterdrückung und verhängt hohe Geldstrafen

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Seit acht Jahren befindet sich Google in einem Streit mit der EU über vorinstallierte Suchmaschinen und Webbrowser auf Android, bei denen sowohl Google als auch Chrome von Anfang an verpflichtet waren. Das ging hin und her, und nun berichtet Dagens PS, dass eine endgültige, endgültige Entscheidung getroffen wurde, wobei Google auf der Verliererseite liegt.

Infolgedessen wurde Google mit erschütternden 4,125 Milliarden Euro belegt, weil es angeblich den Wettbewerb und die technologische Entwicklung in Europa behindert hat, indem es es faktisch unmöglich macht, Alternativen anzubieten, obwohl es mehrere gibt, die zumindest in bestimmten Bereichen dem überlegen sind, was Google zu bieten hat.

Die Tatsache, dass dies nun endgültig als Präzedenzfall etabliert ist, bedeutet, dass die EU größere Möglichkeiten hat, einzugreifen, wenn Technologieriesen sich selbst auf Kosten der Nutzer bevorzugen. Es wird auch erwartet, dass dies zu niedrigeren Preisen führt, da Alternativen nun um die Gunst der Verbraucher konkurrieren können.

Übrigens ist dies das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass Google in der EU mit massiven Geldstrafen belegt wurde. Beim letzten Mal war das Problem, dass das Unternehmen den Wettbewerb erstickt hatte, indem es seinen eigenen Preisvergleichsdienst bevorzugte, während die Leute online nach günstigen Preisen suchten.