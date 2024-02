Etwas, das mit Borderlands zu tun hat, ist eindeutig im Anmarsch

HQ

Letzte Woche berichteten wir über etwas, das wie ein Teaser für eine Form von Borderlands Neuigkeiten aussah. Dies kam in einem kryptischen Teaser zu X, und jetzt, nur eine Woche später, ist ein weiterer Teaser erschienen, wenn auch einer, der weit weniger kryptisch ist.

Auf X wurde ein Video veröffentlicht, das sich auf Borderlands 2 und Handsome Jack konzentriert. In dem Video heißt es : "Pandoras Retter oder seine größte Bedrohung? Stelle dich dem gutaussehenden Jack in Borderlands 2!" Das mag zwar wie ein ziemlich normales Stück Marketing für ein Spiel erscheinen, aber die Tatsache, dass wir seit Jahren kein Gearbox Marketing Borderlands 2 mehr gesehen haben, und die Tatsache, dass das Video mit " Fortsetzung folgt" endet, deutet eindeutig darauf hin, dass einige Neuigkeiten auf dem Weg sind.

Was das sein wird, ist unklar. Einige Fans in den Kommentaren des Beitrags hoffen, dass es sich auf Borderlands 4 bezieht, aber die ständige Verwendung von Borderlands 2 Gameplay und Referenzen könnte darauf hindeuten, dass die FortsetzungThe Handsome Collection auf eine andere Plattform kommt, vielleicht PS5 und Xbox Series X/S oder vielleicht sogar PS VR2? Vielleicht ist es etwas ganz anderes? Wie auch immer, es sieht so aus, als ob Borderlands Neuigkeiten absolut am Horizont sind.