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Heb den großen Stein hoch, traurige Stimme verschwinde. Das ist schon seit einiger Zeit das Mantra vieler Fitnessstudio-Bros, aber neue Hinweise zeigen, dass es vielleicht mehr als nur ein Internet-Meme ist. Das Heben von Gewichten von etwa 90 Minuten bis zwei Stunden pro Woche könnte laut Daten aus jahrzehntelangen Studien ernsthaft positive Effekte haben.

Veröffentlicht im British Journal of Sports Medicine ist der Artikel "Long-term resistance training with all-cause and cause-specific mortality: assessing dose-response and joint associates with aerobic physical activity" kostenlos zu lesen und hebt den Zusammenhang zwischen Gewichtheben und gesundheitlichen Vorteilen hervor. Es wird angenommen, dass Gewichtheben das Risiko eines frühen Todes drastisch senken kann, etwa durch Herzkrankheiten, Schlaganfall und sogar Tod durch neurologische Erkrankungen.

Die Zeitung begleitete 115.834 Frauen und 31.540 Männer über einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren. In diesem Zeitraum wurden 35.798 Todesfälle dokumentiert, und diejenigen ohne Widerstandstraining im Vergleich zu denen mit 90/120 Minuten Training pro Woche hatten ein um 13 % höheres Risiko für eine Gesamtsterblichkeit.

Wenn Sie bereits stundenlang im Fitnessstudio verbringen, wurde festgestellt, dass es keinen zusätzlichen Vorteil gibt, mehr als 120 Minuten pro Woche Gewichtheben zu üben. Es sei denn, du willst die Ästhetik und Stärke. Eine verringerte Krebssterblichkeit wurde nur bei Personen mit geringerem Widerstandstraining beobachtet, aber anderswo sind die Vorteile von mehr Training eindeutig.