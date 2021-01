Etwa 300 spielbare Lego-Figuren in Lego Star Wars: The Skywalker Saga

You're watching Werben

Wenn ihr vorhattet, Lego Star Wars: The Skywalker Saga zu kaufen, dann solltet ihr besser keine unentschlossene Person sein. TT Games sprach mit dem Official Playstation Magazine über ihr neues Klötzchen-Abenteuer und teilte dort mit, dass das Team für die Saga etwa 800 einzigartige Charaktere umgesetzt habe, von denen etwa 300 tatsächlich spielbar seien. Selbstverständlich benötigt ihr die passende Klasse von Spielfiguren beim Lösen von Rätseln.

Im gleichen Artikel wird zudem offenbart, dass sich Fans im Verlauf des Spiels zu 23 Monden und Planeten mit 28 einzigartigen Schauplätzen begeben werden. "Wenn ihr einen Lieblingsort in Star Wars habt, dann könnt ihr ihn wahrscheinlich im Spiel besuchen" so TT Games. Dieses Jahr soll Lego Star Wars: The Skywalker Saga erscheinen, doch es gibt noch keinen Termin.