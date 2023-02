Etrian Odyssey Origins Collection erscheint diesen Sommer

Ein Spiel, das während des Nintendo Direct späten Mittwochs angekündigt wurde, aber unter all den wichtigen Ankündigungen und Trailern etwas verschwand, war Etrian Odyssey Origins Collection. Es sind die ersten drei Titel in Atlus' labyrinthischer Erkundungsserie, die jetzt für PC und Switch in einem praktischen Paket remastert werden.

Die Switch-Version verfügt über zusätzliche Funktionen wie "Touchscreen-Mapping-Funktionalität", was sich sicherlich als nützlich erweisen wird, wenn Sie durch ein Labyrinth stolpern. Es gibt auch einen "remasterten Soundtrack und Verbesserungen der Lebensqualität, einschließlich der Auswahl von Schwierigkeitsgraden und Speicherplätzen".

Etrian Odyssey Origins Collection erscheint am 1. Juni für PC und Switch, und der erste Trailer und die Screenshots können unten ausgecheckt werden.