Ethan Winters zeigt sein Gesicht im Third-Person-Spielmodus von Resident Evil Village immer noch nicht

HQ

Am 28. Oktober wird endlich die Resident Evil Village Winters-Erweiterung veröffentlicht, die den lang erwarteten Third-Person-Modus einführt, den viele Resident Evil-Fans in den letzten beiden Spielen der Serie vermisst haben.

Wer gehofft hat, endlich das Gesicht des mysteriösen Protagonisten Ethan Winters zu sehen, muss leider weiter warten. Wie in einem Interview mit Inside Games (danke, The Gamer) enthüllte der Produzent von Resident Evil Village, Masao Kawada, dass es ein schüchterner Ethan Winters sein wird, der sich den Spielern immer noch entzieht, indem er neckisch sein Gesicht wegdreht, wenn man versucht, einen Blick auf sein Gesicht in der Third-Person-Ansicht zu erhaschen. Vielleicht finden einige kreative Fans einen Weg, diese Hürde zu überwinden.