Ethan Hawke will noch einmal den Grabber spielen

HQ

Anscheinend macht es viel Spaß, in die Fußstapfen (und die Maske) eines geistesgestörten Verrückten zu schlüpfen. Zumindest, wenn man Ethan Hawke fragt, der The Grabber gespielt hat - ein fieser Serienmörder und Hauptantagonist sowohl von The Black Phone als auch von seiner brandneuen Fortsetzung, die gerade im Kino die Runde macht.

Hawke sprach kürzlich darüber, dass er die Figur weiter erforschen möchte, und ohne etwas aus dem zweiten Film zu spoilern, sagte der Schauspieler:

"Ich würde gerne mit dem Grabber zur Hölle fahren. Das ist es, was ich gerne tun würde. Ich würde ihn gerne kennenlernen. Das wäre mein Traum für den dritten Teil, es ein Charakterstück darüber sein zu lassen, was ihn ausmacht, wer er jetzt ist und wie er die Träume anderer Leute verfolgt."

Historisch gesehen war Hawke dafür bekannt, dass er nur ungern in Fortsetzungen mitspielte, daher ist die Aussage in der Tat faszinierend. Es gibt offensichtlich etwas in der Figur, das ihn anspricht, und hoffentlich wird Scott Derrickson, der bei beiden Filmen Regie geführt hat, Hawkes Wunsch in die Realität umsetzen.

Die Chancen stehen zumindest gut, denn The Black Phone hat weltweit mehr als 160 Millionen Dollar eingespielt. Und nach ersten Schätzungen hat The Black Phone 2 auch einen guten Start hingelegt. Obwohl also noch nichts offiziell bestätigt wurde, ist ein dritter Film nicht unmöglich.

Hast du The Black Phone 2 gesehen und was denkst du über den Film?