Ethan Hawke und Russell Crowe sind die Hauptrollen im Krimi-Thriller The Weight

Suchen Sie etwas Spannendes und Actiongeladenes im Kino? Falls ja, könnte das nächste Projekt von Vertical Sie vielleicht faszinieren, denn es handelt sich um einen Kriminellen, dem im Austausch für seine Freiheit aus einem zermürbenden Gefangenenlager eine Goldminenraub-Aufgabe übertragen wird.

Der Film, bekannt als The Weight, folgt Ethan Hawkes Figur Samuel, einem Mann, der mit dem von Russell Crowe gespielten Aufseher einen Deal schließt, um das Gold aus dem Lager zu stehlen und zu entkommen, das er an einen entfernten Ort bringt – alles, um aus dem Lager zu entkommen und mit seiner Tochter wiedervereint zu werden, die nach seiner Inhaftierung zur Adoption freigegeben werden muss. Wie zu erwarten ist, ist ein solcher Raub nie besonders einfach, da die Flüchtigen unerbittlichen Gesetzeshütern, einem unerbittlichen Umfeld und Verrat gegenüberstehen.

Unter der Regie von Padraic McKinley steht The Weight vor der Premiere am 18. September in den Kinos, und unten können Sie die offizielle Zusammenfassung und den Trailer sehen.

"Als Samuel (Ethan Hawke) seiner Tochter entrissen und in ein brutales Gefängnis geschickt wird, macht ihm Direktor Clancy (Russell Crowe) ein hochriskantes Angebot: Schmuggeln Sie Gold aus einer abgelegenen Mine mit einer gefährlichen Gefangenengruppe, und er wird seine Freiheit gewinnen."