Ethan Hawke kehrt als The Grabber in Black Phone 2 zurück

Die Fortsetzung des Horror-Thrillers The Black Phone aus dem Jahr 2021 hat gerade ihren ersten Trailer veröffentlicht, in dem wir die Rückkehr von Ethan Hawkes Charakter The Grabber sehen.

Im Trailer sieht es so aus, als ob zwischen den Ereignissen der Fortsetzung und dem Originalfilm einige Zeit vergangen ist. Unsere Hauptfigur Finney hat seine Zeit im Keller hinter sich gelassen, und doch scheint der Grabber noch nicht bereit zu sein, die Ereignisse des ersten Films loszulassen.

Nachdem er in The Black Phone scheinbar gestorben ist, kehrt der Grabber in Black Phone 2 zurück und beginnt, Finneys und Gwens Träume sowie ihr waches Leben zu verfolgen. Schaut euch den Trailer unten selbst an:

Black Phone 2 kommt am 17. Oktober in die Kinos.