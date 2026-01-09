Eternity wird in fünf Wochen auf Apple TV debütieren.

HQ

Apple TV Abonnenten werden sich bald auf ein Highlight freuen, denn die Rom-Com Eternity erscheint bereits in fünf Wochen auf der Plattform. Wie der Streamer bestätigt hat, wird der Film, der Elizabeth Olsen, Miles Teller und Callum Turner zusammenbringt, am 13. Februar pünktlich zum Valentinstag auf der Plattform erscheinen.

Für diejenigen, die mit dem, was dieser Film den Zuschauern bietet, nicht vertraut sind, sehen Sie sich unten die Zusammenfassung und den Trailer an.

"In einem Jenseits, in dem Seelen eine Woche Zeit haben, zu entscheiden, wo sie Eternity verbringen wollen, steht Joan vor der unmöglichen Wahl zwischen dem Mann, mit dem sie ihr Leben verbracht hat, und ihrer ersten Liebe, die jung starb und Jahrzehnte auf ihre Ankunft gewartet hat."

Für mehr zu Eternity verpassen Sie nicht unsere engagierte Rezension des Films, die uns beeindruckt und uns wieder Vertrauen in das Rom-Com-Genre gegeben hat.