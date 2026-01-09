HQ

Das Rom-Com-Genre ist nur noch ein Schatten dessen, was es einmal war. Wo wir früher viele der ikonischsten Szenen und Momente der Filmwelt fanden, finden wir heute ein Genre, das von ehrlich gesagt vergesslichem Müll überflutet ist. Deshalb wirkt ein Film wie Eternity wie ein frischer Wind.

Dieser charmante und emotionale Film hat eine recht einfache Prämisse und Handlung, wobei er die bewährte Dynamik eines Liebesdreiecks nutzt und die Komplikationen für die Beteiligten darstellt. Es ist ein Film, der nicht neu schreibt, was wir von Rom-Coms erwarten oder wissen, sondern versucht, vertraute Elemente zu nehmen und sicherzustellen, dass sie richtig und durchdacht konstruiert sind, was letztlich zu einem wirklich einprägsamen und provokanten Ganzen führt.

Im Kern besteht die Idee von Eternity darin, zu testen, was wir als Zuschauer über das Leben nach dem Tod verstehen. Der Hauptteil des Films dreht sich um Miles Tellers Larry und Elizabeth Olsens Joan, ein Paar, das 60 Jahre verheiratet war und nun vor der Herausforderung steht, was es im Jenseits für den Rest von Eternity tun soll. Für Uneingeweihte mag das wie eine ziemlich klare Entscheidung erscheinen, aber ein schöner Schraubenschlüssel wird ins Spiel geworfen, als Callum Turner als Luke auftritt, Joans erster Ehemann, der im Koreakrieg starb, als er noch jung war. Das führt dazu, dass Joan sich zwischen ihren beiden Ehemännern entscheiden muss. Sesshaft sie sich für Eternity mit dem verträumten Mann, mit dem sie nie die Chance hatte, ein Leben aufzubauen, nieder, oder möchte sie stattdessen mit ihrem treuen und fehlerhaften Ehemann weitermachen, der ihr Leben geprägt hat?

Auch hier ist nichts Einzigartiges, abgesehen davon, dass das alles im Jenseits passiert. Es ist eine vertraute Romanze, aber sie funktioniert mühelos, weil das Haupttrio so perfekt besetzt ist und eine so tolle Chemie hat, dass jede Szene ein Vergnügen ist. Es ist ein emotional komplizierter und moralisch komplexer Film, der Fragen zu Dingen stellt, über die die meisten von uns nie nachdenken, und auch wenn das zu einem Film führen könnte, der etwas zu schwer zum Genießen ist, sind Dialoge und Handlung so spektakulär geschrieben und dargespielt, dass es Spaß macht und leicht ist.

Es gibt etwas, das an einer Rom-Com Mitte der 2020er Jahre gefeiert werden kann, die tatsächlich sowohl romantisch als auch urkomisch ist, aber Eternity schafft es. Sie werden laut lachen über die perfekt getimten spöttischen Sticheleien und Witze und gleichzeitig eine Träne in den emotionalsten Phasen hinterlassen. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, aber ich kann nicht genug betonen, dass dieser Film nicht kreativ einzigartig ist, sondern all die Kernaspekte, die wir von einer Rom-Com erwarten, wirklich gut erfüllt. Es ist ein Vergnügen, es von Anfang bis Ende anzusehen, und das Casting, die schauspielerischen Leistungen und sogar das interessante Setting sollten dafür sorgen, dass jeder mit diesem ziemlich straffen Film von weniger als zwei Stunden Spaß haben wird.

Dass eine Rom-Com heutzutage drei herausragende und verfeinerte Charaktere bietet, die alles andere als perfekt sind, und dann alle in bedeutungsvollen und einprägsamen Szenen aufeinandertreffen, die einen nach mehr verlangen lassen, gibt es nicht viel anderes, was man sich von Eternity wünschen kann. Die Konkurrenz in diesem Genre ist momentan nicht besonders stark, aber ich könnte kaum eine bessere Rom-Com nennen, die in den letzten Jahren Premiere hatte. Im Ernst, wenn du einen süßen und lustigen Film zum Anschauen suchst, wirst du mit Eternity nicht allzu viel falsch machen.

