Eternights Impressionen: Dating-Sim trifft Action-RPG

Ich werde nicht lügen, ich habe die Anziehungskraft von Dating-Sim-Spielen nie wirklich verstanden. Ähnlich wie beim Kochen in RPGs und beim Spielen mit tierischen Begleitern fand ich diese Elemente in Spielen immer weniger überzeugend als die Haupterzählung und das Gameplay - auch wenn ich mir bewusst bin, dass es ein wachsendes Publikum gibt, das diese Nischenmechaniken genießt. Als ich also kürzlich Eternights bei Summer Game Fest Play Days in Los Angeles auschecken sollte, zitterte ich nicht gerade vor der Art von Aufregung und Nervenkitzel, die man vor einem ersten Date bekommt. Aber abgesehen von den unglaublich durstigen Dialogen, die mit dem Territorium einhergehen, habe ich am Ende genossen, was ich von Studio Sai's kommendem Hack-and-Slash-JRPG gesehen habe.

Im Wesentlichen ist Eternights eine Kombination aus einer Dating-Simulation und einem Action-RPG. Einerseits dreht sich das Gameplay darum, mit einer Sammlung von Charakteren zu sprechen und zu sehen, ob man sich mit einem von ihnen in einem tieferen spirituellen Sinne verbindet. Sie chatten mit Menschen persönlich und auf Dating-Apps und können Dialogoptionen aus einem verzweigten Erzählsystem auswählen, um sich mit diesen Menschen zu verbinden - oder sich alternativ von ihnen zu distanzieren. Wenn die Dinge gut laufen, können Sie sich auf ein Date begeben, in der Hoffnung, sich noch näher zu kommen und so weiter.

Auf der anderen Seite gibt es die Action-RPG-Elemente, die den Spieler auffordern, eine Reihe von Hack-and-Slash-Moves und -Fähigkeiten einzusetzen, um eine Reihe von Feinden und Bossen zu besiegen. Diese Feinde sind verzerrte Menschen, die von einer seltsamen Macht verzehrt und in monströse und wilde Kreaturen verwandelt wurden, und es liegt an dir, dich gegen diese Monster zu wehren, in der Hoffnung, ein Heilmittel zu finden, die Menschheit zu retten und eine wahre Apokalypse abzuwenden. Diese Hack-and-Slash-Systeme sind nicht so komplex wie die Soulsbornes, erfordern aber ein wenig Präzision, um sie richtig zu machen, und sie wirken flüssig und effektiv und aufregend in der Anwendung. Wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, hat mich Eternights während der Kampfabschnitte wirklich in seinen Bann gezogen.

Das Spiel scheint auch eine sehr gute Balance zwischen Dating-Simulation und Action zu finden. Für jeden, der nach einem Spiel wie diesem gesucht hat - etwas, das an Persona 5 Strikers mit viel tieferen Dating-Elementen erinnert - dann gibt es viel zu schätzen. Ebenso bedeutet die Ausgewogenheit für diejenigen, die mehr nach einem dieser Themen als nach dem anderen suchen, dass es leicht zu ertragen und zu genießen ist Eternights, ohne sich von dem anderen, im Allgemeinen widersprüchlichen Thema abschrecken zu lassen.

Davon abgesehen können für jeden, der das Dating-Sim-Subgenre als eigenartig empfindet, einige der Dialogoptionen schwer zu verdauen sein. Es ist nicht zu leugnen, dass wir alle nur entwickelte Affen sind, die von tierischen Instinkten regiert werden, aber einige der Dialoge und Handlungsoptionen haben mich dazu gebracht, meinen Glauben an die Menschheit in Frage zu stellen. Aber auch dies ist ein Eindruck von jemandem, der normalerweise nicht dazu neigt, Sim-Spiele zu verabreden, also bin ich vielleicht die Minderheit in dieser Meinung.

Was ich euch mit Zuversicht sagen kann, ist, dass sich das eigentliche Gameplay und die Fortschrittssysteme alle sehr straff und intuitiv anfühlten. Eternights ist ein solides JRPG, wenn es darauf ankommt, und die Spieler werden mit allen möglichen einzigartigen Herausforderungen konfrontiert, seien es Umgebungsrätsel, tanzende Minispiele und mehr. Kombinieren Sie dies mit Tonnen von animierten Zwischensequenzen und vielen Dungeons, die es zu erkunden gilt, und Sie erhalten ein ziemlich vollständiges Spiel, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es auf eine andere Bevölkerungsgruppe als meine eigene zugeschnitten ist.