Eternal Strands wird laut Game Director 25-35 Stunden lang sein

HQ

Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, der in meinem Elfenbeinturm sitzt, aber es fühlt sich an, als gäbe es ein hörbares Stöhnen, wenn viele Spiele jetzt 100+ Stunden Spielzeit haben. Gelegentlich verbringst du so viel Zeit in ein Spiel, aber ansonsten gibt es einfach zu viel Zeug zum Spielen und zu wenig Zeit zum Spielen.

Es scheint, dass Yellow Brick Games, der Entwickler hinter Eternal Strands, versucht, die Zeit der Spieler in Einklang zu bringen und ihnen gleichzeitig ein substanzielles RPG-Erlebnis zu bieten. Im Gespräch mit Wccftech sagte der Game Director Frederic St-Laurent, dass das Erlebnis "zwischen 25 und 35 Stunden" dauern sollte.

"In der Vergangenheit, als ich das durchgespielt habe, habe ich mir Zeit und alles genommen, aber am Ende hatte ich 40 Stunden für jede Quest im Spiel", fuhr er fort. "Ich gehe davon aus, dass die Spieler ein bisschen schneller sein werden, aber das Hauptbad dauert immer noch 25 Stunden."

Eternal Strands soll Anfang 2025 für Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5 erscheinen. Glaubst du, dass 25-25 Stunden lang genug für das Spiel sind?