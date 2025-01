Eternal Strands, Sniper Elite: Resistance und vieles mehr im Game Pass

HQ

Vielleicht kennen Sie das schon: Zu Beginn eines neuen Monats und irgendwo in der Mitte enthüllt Microsoft, was Abonnenten des Game Pass in den nächsten zwei Wochen erwarten können. Mitte Januar 2025 ist das in dieser Hinsicht natürlich nicht anders, und nach einem absolut fantastischen Jahr 2024 ist klar, dass der Abonnementdienst einen fliegenden Start hingelegt hat.

Unter anderem können wir uns darauf freuen, dass am Premierentag mehrere Titel von Drittanbietern in anständiger Größe hinzugefügt werden, sowie gelegentlich Klassiker.

Sehen Sie sich die vollständige Liste unten an (Spiele mit * werden bei der Premiere nicht zum Game Pass Standard hinzugefügt, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, werden aber jetzt zu Xbox Standard hinzugefügt):



Lonely Mountain: Snow Riders (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 21. Januar*



Flock (Konsole) – 22. Januar**



Gigantic: Rampage Edition (Cloud, Konsole und PC) – 22. Januar



Kunitsu-Gami: Der Pfad der Göttin (Konsole) - 22. Januar*



Magische Delikatesse (Konsole) – 22. Januar*



Tchia (Xbox Series S/X) - 22. Januar*



Der Fall des goldenen Idols (Konsole) - 22. Januar*



Starbound (Cloud und Konsole) - 22. Januar



Eternal Strands (Cloud, Konsole und PC) - 28. Januar*



Orcs Must Die: Deathtrap (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 28. Januar*



Zwielichtiger Teil von mir (Cloud, Konsole und PC) - 29. Januar



Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole und PC) - 30. Januar*



Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 31. Januar*



Far Cry: New Dawn (Cloud, Konsole und PC) - 4. Februar



Wir sind der Meinung, dass du besonders nach dem Third-Person-Abenteuer Eternal Strands Ausschau halten solltest, das von Yellow Brick Games entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um ein relativ neu gegründetes Studio, in dem Branchenveteranen aus Spieleserien wie Assassin's Creed, Dragon Age, Mass Effect und Watch Dogs zusammenkommen, um ihre Traumtitel zu kreieren.

Wie üblich gibt es auch perks für Abonnenten, die in dieser Runde mehrere nette Aktionen wie Bruce Lee Bundle für EA Sports UFC 5, Year of the Snake Bundle für War Thunder, Lottie and Percy Bundle für Throne and Liberty und Ultimate US Starter Pack für Enlisted enthalten. Erfahren Sie mehr über all dies auf Xbox Wire.

Leider verlassen auch einige Spiele den Game Pass. Stellen Sie sicher, dass Sie sie spielen, bevor sie am 31. Januar entfernt werden, und Game Pass-Abonnenten haben außerdem bis zu 20 % Rabatt, wenn Sie einige behalten möchten.