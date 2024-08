Eternal Strands sieht aus wie der ultimative physikbasierte Spielplatz

HQ

Wir haben uns gerade einen brandneuen Gameplay-Trailer zu Yellow Brick Games' Eternal Strands angesehen, der uns in die Welt der Enklave und unseren Protagonisten Brynn einführt. In dem relativ kurzen Trailer unten gibt es eine Menge zu erzählen, also legen wir los.

Das wichtigste Ausrüstungsstück, das du in Eternal Strands haben wirst, ist dein Mantel. Auf diese Weise kannst du Frost, Feuer und kinetische Magie kontrollieren und mit praktisch allem in der Spielwelt interagieren. Du kannst auch fast alles erklimmen.

Im Laufe eines Tages in der Enklave werdet ihr versuchen, Beute zu sammeln, um euer Basislager zu Hause aufzubauen und die Beziehungen zu euren Weberkollegen zu verbessern. Wir haben einen Blick auf ihre Auftritte im Trailer geworfen, aber stellen Sie sich vor, wir müssen uns noch ein wenig gedulden, bis wir sie alle besser kennenlernen können.

Brynn geht auf Tuchfühlung mit einigen der kolossalen Archen im Spiel, bei denen es sich um gewaltige Feinde handelt, die du besiegen kannst, um deinen Mantel aufzuwerten. Zu Beginn möchtest du diesen Kämpfen vielleicht aus dem Weg gehen, aber wenn du bereit bist, wirst du feststellen, dass du all deine Fähigkeiten einsetzen kannst, um diese massiven Feinde zu besiegen. Manchmal kann raues Wetter dir auch im Kampf helfen oder dich behindern.

Endlich haben wir die Bestätigung erhalten, dass Eternal Strands Anfang 2025 für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen wird.