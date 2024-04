Eternal Strands mit neuem Trailer enthüllt

Yellow Brick Games hat endlich sein Debütprojekt Eternal Strands enthüllt. Yellow Brick wurde 2020 von Branchenveteranen gegründet und ist auf ein Team von 68 Mitarbeitern angewachsen, das vier Jahre lang an Eternal Strands gearbeitet hat.

Das Spiel ist ein Action-Adventure-Titel, der in der Unreal Engine 5 erstellt wurde. Du schlüpfst in die Rolle von Brynn, einer Weberin, die die Geheimnisse ihrer verlorenen Heimat entdecken will. Auf ihrem Weg kämpft sie gegen riesige Kreaturen, die als Archen bekannt sind. Das Spiel scheint von Monster Hunter und Shadow of the Colossus inspiriert zu sein.

Mike Laidlaw, Chief Creative Officer bei Yellow Brick Games, sprach über das Ziel des Spiels. "Unsere Hoffnung ist es, mit Eternal Strands ein Abenteuer zu liefern, das ein Gefühl von Spaß und Spannung in die Fantasy bringt und gleichzeitig die Spieler dazu ermutigt, mit den Systemen zu experimentieren. Es ist ein ganz anderes Spiel als die, an denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, und es war mir eine Freude, die Frage "Was ist, wenn der Spieler X macht?" generell mit "Cool!" zu beantworten. Es ist auch aufregend, die Chance zu haben, eine völlig neue Welt zu erschaffen, die diese Art von Spiel fördert und darauf reagiert."

Eternal Strands wird irgendwann im Jahr 2025 veröffentlicht.