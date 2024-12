Eternal Strands ist Gold geworden

HQ

Der Debüttitel von Yellow Brick Games Eternal Strands wurde mit Gold ausgezeichnet. Wenn Sie mit dem Begriff nicht vertraut sind, bedeutet das im Wesentlichen, dass der Großteil der Arbeit am Basisspiel jetzt abgeschlossen ist, und obwohl hier und da vor der Veröffentlichung ein paar Optimierungen vorgenommen werden können, ist die meiste Arbeit bereits erledigt.

Eternal Strands ist ein physikbasiertes Sandbox-Spiel, das in einer offenen Welt spielt, in der du sowohl magische Kräfte als auch Waffen einsetzt, um einige kolossale Feinde zu besiegen. Es bietet auch eine Reihe von Charakteren, die du zu Hause kennenlernen kannst, und mischt eine Art Dragon Age-Charakter-Vibe mit Kämpfen, die wie ein weiterentwickelter Schatten des Kolosses aussehen.

Das Spiel erscheint am 28. Januar 2025 für PC über den Epic Games Store und Steam, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Es ist auch über den Game Pass für diejenigen erhältlich, die bereits ein Abonnement abgeschlossen haben. Während es dem RPG-Wahnsinn des Februars ausweicht, tut Eternal Strands dies nur um ein paar Tage, so dass es in der Tat ein weiteres Spiel ist, das man dem prall gefüllten Kalender hinzufügen kann.