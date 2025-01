Eternal Strands bekommt am 21. Januar eine kostenlose Demo

HQ

Eternal Strands ist eine der größeren Veröffentlichungen im Januar, und vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum am 28. Januar haben wir die Möglichkeit, das Spiel schon früh zu spielen. Wie auf den Social-Media-Seiten von Yellow Brick Games angekündigt, hat Eternal Strands eine öffentliche Demo geplant, die im Laufe des Monats live gehen soll.

Am 21. Januar könnt ihr Eternal Strands für euch selbst spielen. Wir sind uns nicht sicher, wie lange wir das Spiel spielen können oder ob wir nur einen Teil davon machen werden, da noch<social>keine Details bekannt gegeben wurden.

https://x.com/YellowBrick_Qc/status/1874832372568666282</social>

Eternal Strands scheint eine Mischung aus Dragon Age, The Legend of Zelda und Shadow of the Colossus zu sein. Es ist eine Veröffentlichung, die wir schon seit einiger Zeit im Auge haben, und auf der Gamescom haben wir mit Frederic St-Laurent, dem Game Director und Mitbegründer von Yellow Brick Games, darüber gesprochen.