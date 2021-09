Eternal Darkness ist Phil Spencers liebster Gamecube-Titel

Am 14. September 2001 ist in Japan der Nintendo Gamecube veröffentlicht worden. Um den 20. Geburtstag des kleinen Konsolenwürfels in Europa zu feiern, müssen wir uns noch bis zum 3. Mai 2022 gedulden, doch viele begeisterte Fans wollten schon gestern in Erinnerung schwelgen.

Obwohl der Gamecube kommerziell nicht sonderlich erfolgreich war (es war Nintendos am schlechtesten verkaufte Hauptkonsole, bis die Wii U veröffentlicht wurde), ist es immer noch ein wunderbares Stück Hardware mit vielen exzellenten Spielen. Der Xbox-Chef Phil Spencer erinnert sich ebenfalls an die Plattform und wählt den Klassiker Eternal Darkness: Sanity's Requiem von Silicon Knights zu dem Gamecube-Spiel, das ihn am meisten Spaß bereitete.

Der Titel von 2002 ist ein gelungenes Horrorspiel mit Cthulhu-Einflüssen. Im Kern stehen verschiedene Spielfiguren, die allmächtige Götter heraufbeschwören, um die Erde entweder zu zerstören oder sie doch noch zu retten. Die Geschichte gewinnt durch die Integration verschiedener Zeitebenen zusätzlich an Spannung. Sanity's Requiem gibt es bislang ausschließlich für die Nintendo Gamecube, deshalb haben viele Menschen diese Perle verpasst.