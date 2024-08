Eternal Champions ist der nächste Hollywood-Adaptor

HQ

Wie ihr wisst, liegt es nach mehreren großen Erfolgen in den letzten Jahren, nicht zuletzt mit Sonic, The Last of Us und Fallout, derzeit ziemlich im Trend, Videospiele zu verfilmen. Natürlich haben wir vermutet, dass weitere Spiele in Filmen und TV-Serien verfilmt werden würden, aber wir sind immer noch etwas verwirrt darüber, was Hollywood als nächstes ins Visier genommen hat.

Der Hollywood Reporter schreibt, dass das relativ unbekannte und halb obskure Sega-Kampfspiel Eternal Champions in der Pipeline ist, dessen Drehbuch von Derek Connolly geschrieben wurde (der sich auf die Zusammenarbeit mit etablierten Marken spezialisiert hat). Das Spiel wurde ursprünglich 1993 für den Mega Drive veröffentlicht - im folgenden Jahr in Europa - und es wird gemunkelt, dass Sega auch an einem Neustart des Videospiels arbeitet.

Skydance und Paramount sind für die Verfilmung dieses seltsamen Titels verantwortlich, und Sie können sich das Originalspiel im YouTube-Clip unten ansehen.