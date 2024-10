Etermax über Trivia Crack World: "Wir wollten die Charaktere sehen, mit ihnen sprechen, wir waren auf der Suche nach diesem sozialen Erlebnis"

HQ

Ich erinnere dich sicher daran, dass du dich vor ein paar Jahren darauf gefreut hast, die Zeit mit Word Crack und Trivia Crack totzuschlagen, oder vielleicht gehörst du sogar zu dieser soliden Spielerbasis, die immer noch süchtig nach ihnen ist. Diese täglichen Herausforderungen, die den Geist anregen und dich unterhalten, indem du dein Gehirn benutzt, um herauszufinden, wie du das Wort auf deiner Zungenspitze in diesen begrenzten Buchstabenraum einpassen kannst, waren damals die beliebtesten Spiele und überbrückten die Lücke zwischen der Masse der Smartphone-Nutzer und der Gaming-Komponente in ihnen.

Die Wahrheit ist, dass beide Spiele immer noch in gutem Zustand sind, was Máximo Cavazzani, CEO des Studios, das für diese mobilen Hits verantwortlich ist, Etermax, in einem transozeanischen Interview während der Feier ihres 15-jährigen Jubiläums bestätigte, das Sie unten in voller Länge sehen können.

Max gratulierte ihm nicht nur, sondern bestätigte auch, dass es in der Tat immer noch eine große tägliche Spielerbasis für Trivia Crack und Word Crack gibt und dass Virtual-Reality-Benutzer bald einen neuen Weg finden werden, sie zu spielen.

"Trivia Crack World, so heißt es, ist unser neuestes Spiel, ein VR-Spiel. Es ist über Meta Quest erhältlich. Es befindet sich gerade in der Beta-Phase und wird Ende des Jahres veröffentlicht, und was wir dort versuchen, ist, alles zu tun, was wir auf Mobilgeräten nicht tun könnten, oder? Wir haben uns also immer vorgestellt, die Charaktere zu treffen, sie in echt zu sehen, tatsächlich mit ihnen zu sprechen, aber auch das Gesamterlebnis. Wir haben immer an ein soziales Erlebnis geglaubt."

"Und ich denke, VR hebt das auf ein neues Level. Du kannst dich an einen Tisch setzen und Quizfragen spielen, wie ein Brettspiel, aber mit all dieser Magie, die passiert. Aber mit einem Mann, der neben dir sitzt, kannst du auf ihn zugehen und ihm Fragen stellen, du kannst mit deinen Freunden da sein. Aber wenn Ihre Freunde kein VR-Headset haben, können sie über ihr Handy hereinkommen, sodass Sie mit ihnen spielen können."

Als es um den aktuellen Technologieboom in der VR ging, driftete das Gespräch schnell zu den Ufern der künstlichen Intelligenz. Wir haben Etermax gefragt, wie sie sich für seine Anwendung positionieren, auch in ihren Spielen, und die Antwort war sehr interessant:

"Ich bin ein Befürworter der Technologie. Aus diesem Grund habe ich angefangen, Softwaretechnik zu studieren, weil ich es mir vorgestellt habe. Aber natürlich haben ChatGPT und die neuen LLMs die ganze Landschaft verändert. Und wir haben vom ersten Tag an damit begonnen, Dinge zu finden, bei denen uns diese neuen KIs helfen könnten."

"Und sie helfen uns sehr bei sich wiederholenden Fragen, bei Übersetzungen, bei neuen Inhalten, bei abgeleiteten Inhalten, bei erweiterten Inhalten, was zum Beispiel bedeutet, dass man bei einer Frage einen Kontext zu der Frage haben möchte, etwas anderes, das man in einer Fernsehsendung sehen würde."

Und über diese Erweiterung könnte das Herz des Spiels auch genutzt werden, zum Beispiel in den Nebencharakteren, die immer da sind, und die es nicht immer schwer ist, einzigartig zu machen und hervorzuheben, die NPCs:

"Wir denken, dass NPCs eine sehr wichtige Sache im neuen VR-Spiel sind, weil sie wie die Arbeiter im Park sein werden. Du kannst also hingehen und sie alles fragen. Sie können sie fragen, wo die nächste Attraktion ist. Du kannst sie bitten, dir eine Frage zu stellen oder was auch immer du willst."

"Und diese Interaktion ergibt sich ganz natürlich. Wir waren eines der ersten Spiele, das das gemacht hat, und ich gehe davon aus, dass das in jedem Spiel passieren wird. Aber Sie können es jetzt mit Trivia Crack erleben."