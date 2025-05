Estland wirft Russland Verletzung des Luftraums wegen sanktioniertem Tanker vor

HQ

Die neuesten Nachrichten über Estland und Russland . Am Donnerstag hat Estland Russland beschuldigt, den NATO-Luftraum verletzt zu haben, nachdem ein Su-35-Kampfjet bei einer versuchten Inspektion eines sanktionierten Tankers, der Jaguar, in der Nähe von Tallinn eingeflogen war.

Die estnische Marine sagt, das Schiff sei nicht unter der Flagge gewesen und habe sich geweigert zu kooperieren, was eine Eskorte zurück in russische Gewässer veranlasste. Das Schiff, Teil der sogenannten Schattenflotte Moskaus, war kurz zuvor auf die britische Sanktionsliste gesetzt worden. Sehen Sie sich den Vorfall im Video unten an.