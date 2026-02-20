Estland wird 600 Bunker entlang der russischen Grenze erwerben: "Der erste Meter Nationalterritorium"

HQ

Estland hat einen öffentlichen Beschaffungsprozess gestartet, um 600 modulare Bunker zu erwerben, im Rahmen einer umfassenderen baltischen Initiative zur Verstärkung seiner Grenze zu Russland und Belarus.

Das Estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen gab die Ausschreibung am 19. Februar bekannt und lud Unternehmen ein, Betonbunkerstrukturen im Rahmen des Baltic Defence Line-Projekts an ausgewiesene Lagerstätten herzustellen und zu liefern. Die Initiative ist ein gemeinsames Vorhaben zwischen Estland, Lettland und Litauen, das darauf abzielt, die Frontverteidigung von dem, was Beamte als "den ersten Meter nationales Territorium" beschreiben, zu stärken.

Bunkergranate in Estland // Shutterstock

Das Projekt spiegelt eine Verschiebung in der alliierten Verteidigungsplanung innerhalb der NATO wider, die sich von früheren Doktrinen entfernt, die annahmen, baltisches Territorium könne vorübergehend abgetreten werden, während auf Verstärkungen gewartet wurde. Stattdessen liegt der Fokus nun auf der sofortigen territorialen Verteidigung.

Das lettische Verteidigungsministerium hat Interesse bekundet, am estnischen Beschaffungsprozess teilzunehmen, obwohl die Bauarbeiten unter der Baltischen Verteidigungslinie bisher von jedem Land unabhängig verwaltet wurden. Estland hat 60 Millionen Euro für das Vorhaben bereitgestellt und erklärt, dass die ersten Bunker bereits im Südosten und Nordosten des Landes installiert wurden.

Beamte berichten, dass derzeit neun Bunker vorhanden sind, mit zusätzlichen vorpositionierten Gegenmobilitätsressourcen und in Entwicklung von Grabensystemen. Die vollständige Fertigstellung der Befestigungslinie ist für Ende 2027 geplant, trotz früherer logistischer Herausforderungen im Zusammenhang mit Gelände, Landbesitz und Produktionskosten...