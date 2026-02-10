Estland warnt, dass Russland sein Militär wieder aufbaut, um das Machtgleichgewicht in Europa zu verschieben

HQ

Russland baut seine Streitkräfte rasch wieder auf, um das Kräfteverhältnis in Europa zu verändern, obwohl nicht erwartet wird, dass es in naher Zukunft ein NATO-Land angreifen wird, hat der estnische Auslandsgeheimdienst gewarnt. In ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht erklärte die Behörde, Moskau beeile sich, die militärischen Kapazitäten auszubauen, da europäische Staaten nach Russlands Invasion in der Ukraine stärker in die Verteidigung investieren.

Laut dem Bericht sind russische Führungskräfte zunehmend besorgt, dass Europa innerhalb von zwei bis drei Jahren die Fähigkeit entwickeln könnte, unabhängige militärische Maßnahmen gegen Russland durchzuführen. Daher besteht die derzeitige Strategie des Kremls darin, die europäische Wiederaufrüstung zu "verzögern und zu behindern". Estlands Geheimdienstchef Kaupo Rosin sagte, die Munitionsproduktion in Russland wuchs so schnell, dass Moskau für zukünftige Kriege Vorräte anlegen könne, während es weiterhin in der Ukraine operierte.

Der Bericht warnte außerdem, dass Russland die Beziehungen zur neuen US-Regierung ausnutzen wolle, um die Sanktionen zu lockern und eine Einigung zu erreichen, die die Niederlage der Ukraine besiegeln würde, auch wenn ihre übergeordneten Ziele unverändert bleiben. Moskau strebt weiterhin an, die NATO zu marginalisieren und Europas Sicherheitsarchitektur neu zu gestalten, sagte Estland und fügte hinzu, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen Russland und China die Risiken verstärken würde, da Zugeständnisse an Moskau auch Pekings globale Ambitionen stärken könnten...

