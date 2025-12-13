HQ

Estland hat begonnen, die ersten Betonbunker entlang seiner südöstlichen Grenze zu Russland im Rahmen der Baltischen Verteidigungslinie zu installieren, einem trilateralen Projekt mit Lettland und Litauen, das darauf abzielt, die Ostflanke der NATO zu stärken. Sieben Bunker warten derzeit auf die Installation, von denen bis Ende des Jahres 28 erwartet werden, was die erste Phase eines geplanten 600-Bunker-Netzwerks markiert.

Die Einführung erfolgt etwa ein Jahr später als geplant, bedingt durch Beschaffungs- und Koordinationsprobleme, einschließlich Kostenüberschreitungen im Zusammenhang mit der Geheimhaltung der Bunkerstandorte. Estland löste dies, indem es ein Pilotprogramm mit 28 Bunkern startete und die restlichen 572 Bunker ausschrieb.

Estland liegt vor Lettland und Litauen

Jeder Bunker ist so konstruiert, dass er 152-mm-Artilleriegranaten aushält und Teil eines geschichteten Verteidigungssystems ist, das auch vorinstallierte Stacheldraht und Panzerabwehrhindernisse umfasst. Die Bauarbeiten wurden durch rechtliche, ökologische und koordinierte Anforderungen an mehrere Behörden in Friedenszeiten verlangsamt.

Trotz Verzögerungen liegt Estland in der physischen Umsetzung vor Lettland und Litauen. Das Budget des Projekts beträgt 60 Millionen Euro, weniger als das der Nachbarn, was die kürzere Grenze Estlands und natürliche Barrieren wie Moore und den Peipussee widerspiegelt.

Estnisches Zentrum für Verteidigungsinvestitionen:

"Da diese Firmen nicht wussten... Gibt es ein sumpfiges Gelände, gibt es irgendeine Art von Wald, wie ist der Zugang? Sie haben sehr teure Angebote gemacht."

"Wir bauen es in Friedenszeiten, was bedeutet, dass wir das Friedenszeitgesetz befolgen müssen." (Laut dem Pressesprecher des Estnischen Zentrums für Verteidigungsinvestitionen).

Estnisches Zentrum für Verteidigungsinvestitionen // Shutterstock

Estnisches Zentrum für Verteidigungsinvestitionen // Shutterstock