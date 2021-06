ESRB listet Oddworld: Soulstorm auf Xbox

Am 6. April setzt Oddworld: Soulstorm die Befreiungsgeschichte der Mudokons auf PC und Playstation 4/5 fort. Lorne Lanning, der Mitbegründer des verantwortlichen...

Oddworld: Soulstorm führt Mudokons am 6. April in die Freiheit

Der nächste Titel in der Oddworld-Reihe wurde gestern Abend in der jüngsten State-of-Play-Aufzeichnung präsentiert. Oddworld: Soulstorm will dort weitermachen, wo...