ESRB durchleuchtet Forspoken, kennzeichnet Mikrotransaktionen

Die ESRB ist das amerikanische Pendent zu unserer USK - also ein Unternehmen, das Medieninhalte nach sorgfältiger Überprüfung mit Altersfreigaben versieht, ehe diese für den Handel freigegeben werden. Diese Organisation hat diese Woche Forspoken untersucht, was uns neue Informationen zum kommenden Action-Adventure von Luminous Productions zur Verfügung stellte:

„Es ist ein Action-Rollenspiel, in dem der Spieler die Rolle einer Frau (Frey) übernimmt, die in eine Fantasiewelt teleportiert [wurde]. Während die Spieler versuchen, ihren Weg nach Hause zu finden, können sie das Gelände erkunden [...], mit Charakteren interagieren und gegen fantastische Kreaturen kämpfen. Die Spieler verwenden einen magischen Armreif und andere Angriffe (z. B. Ranken [...]), um zombieähnliche Kreaturen und Monster in actionreichen Kämpfen zu besiegen. Kämpfe werden von farbenfrohen Effekten, Bildschirmzittern und Schmerzensschreien begleitet. Zwischensequenzen zeigen zusätzliche Gewalttaten: ein Charakter, der versucht, von einem Gebäude zu springen, Monster, die Zivilisten töten, ein Charakter, der mit vorgehaltener Waffe festgehalten wird. [Schimpfwörter] sind im Spiel zu hören."

Ein weiteres Element, das die Inhaltsanalyse der ESRB zum Vorschein bringt, sind "In-Game Käufe", also Mikrotransaktionen. Es ist momentan nicht klar, ob es sich dabei um rein kosmetische Anpassungsoptionen oder um zusätzliche Spielinhalte handelt. Denkbar wären bei Square Enix auch Versorgungspakete, die Spielern unbefriedigende Fleißaufgaben abnehmen, wenn diese dafür gesondert zahlen. Das PS5- und PC-Spiel erscheint am 24. Mai.

Quelle: Exputer.