Erster Stand 2026: Gen.G Esports und Lyon sichern sich die ersten Siege beim League of Legends Event

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Gestern haben wir über die ersten Spiele berichtet, die im ersten internationalen League of Legends Turnier der Saison 2026 stattfanden, und nun können wir darauf aufbauen, indem wir die nächste Spielrunde bei First Stand 2026 besprechen.

Gruppe B hat begonnen und zwei Teams haben ihre Turniere mit Siegen begonnen, während zwei Organisationen nun gegen die Ausscheidung kämpfen. Gen.G Esports besiegten JD Gaming 3:0 und Lyon besiegten Loud knapp mit 3:2. Nun treten sowohl JD Gaming als auch Loud gegeneinander an, um die Ausscheidung zu vermeiden, während Gen.G Esports und Lyon gegeneinander antreten, um den ersten von zwei Playoff-Plätzen aus Gruppe B zu sichern.

Die heutigen Begegnungen (am 18. März) werden die Rückkehr in Gruppe A für das Upper Bracket Final und das Lower Bracket Semifinal sein. Bei ersteren treten Bilibili Gaming und G2 Esports um den ersten Playoff-Platz der Gruppe an, während in letzterer FearX und Secret Whales darum kämpfen, nicht ausgeschieden zu werden.

Erwarten Sie, dass die Aktion heute Nachmittag ab 13:00 GMT/14:00 MEZT beginnt.