OG Esports bekräftigt sein Engagement für Counter-Strike 2 mit Plänen, einen neuen Kader aufzubauen

Während einige E-Sport-Szenen aufgrund des mittelmäßigen Supports und der Sicherheit riskant sind, ist dies bei Counter-Strike 2 bei weitem nicht der Fall. Die Szene verfügt über ein florierendes Ökosystem, das sich über mehrere Stufen und Divisionen erstreckt, Tausende von Spielern und unzählige Teams hat und in Jahren Veranstaltungen plant, bei denen die verschiedenen Turnierorganisatoren darum wetteifern, die besten Zeiten und Termine für ihre Veranstaltungen zu sichern. Es ist eine großartige Zeit, um im CS2-Esports zu sein, und OG Esports versteht das auch.

In einer Erklärung in den sozialen Medien bekräftigt OG Esports sein Engagement für CS2, indem es erklärt, dass es dabei ist, einen neuen Kader zusammenzustellen und dass es beabsichtigt, erneut die Spitze des Esports zu erreichen.

"Die aktuelle Szene repräsentiert ein Ökosystem, das strukturierter, wettbewerbsfähiger und voller Möglichkeiten ist als je zuvor. Mit einem klaren Kalender für die nächsten drei Jahre, den Majors und der Sticker-Wirtschaft sowie einem florierenden Zirkus, der von zahlreichen Turnieren unterstützt wird, ist dies eine Landschaft, die langfristiges Engagement und Exzellenz belohnt.

"Deshalb bekräftigt OG seine Ambitionen bei Counter-Strike. Wir sind bereit, weiter in die Szene zu investieren, weil wir glauben, dass dieses Spiel heute eine der stärksten und nachhaltigsten Säulen im E-Sport darstellt. Wir wissen, dass der Erfolg nicht über Nacht kommt, aber wir haben die Ergebnisse unserer Bemühungen bereits gesehen und sind entschlossen, weiter Druck zu machen. Fortschritt erfordert schwierige, aber notwendige Entscheidungen. Diejenigen, die wir mit vollem Bewusstsein und mit dem Fokus auf den Aufbau einer stärkeren Zukunft ergreifen."

Es ist unklar, wann wir das neue und verbesserte Line-up von OG kennenlernen werden, aber das Team hat gesagt, dass es "unermüdlich arbeitet" und dass der Kader seine Werte wie "Widerstandsfähigkeit, Leidenschaft und das nie endende Streben nach Größe" widerspiegeln wird.