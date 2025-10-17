esports
Die Esports Awards 2025: Alle Nominierten und Kategorien
Die Show findet am 19. November statt und Sie können jetzt für die verschiedenen Nominierten abstimmen.
HQ
Bald, am 19. November, werden viele der größten Namen aus der ganzen Welt des Esports nach Las Vegas reisen, um wieder an The Esports Awards teilzunehmen. Diese Show wird diejenigen ins Rampenlicht rücken und würdigen, die in diesem Kalenderjahr den größten Einfluss auf die Wettbewerbswelt hatten, und da fast hier ist, wurde die vollständige Liste der Nominierten und Kategorien bekannt gegeben. Schauen Sie sie sich unten an.
E-Sport-Spiel des Jahres:
- Apex Legenden
- Gegenschlag 2
- DOTA 2
- Fortnite
- Ehre der Könige
- Liga der Legenden
- Mobile Legends: Bang Bang
- Pokémon Unite
- PUBG Mobil
- Valorant
E-Sport-Handyspiel des Jahres:
- Brawl Sterne
- Call of Duty Mobil
- Freies Feuer
- Ehre der Könige
- Mobile Legends: Bang Bang
- PUBG Mobil
- Pokémon Unite
E-Sport-Persönlichkeit des Jahres:
- Animesh "Thug" Agarwal
- Corentin "Gotaga" Houssein
- Dan "apEX" Madesclaire
- Ibai "Ibai" Llanos
- Jeremy "Verkleideter Toast" Wang
- Marc "Caedrel" Robert Lamont
- Matthew "Nadeshot" Haag
- Mossad "Msdossary" Aldossary
- Seth "Scump" Abner
- Kamel "Kameto" Kebir
Streamer des Jahres:
- Fall "CaseOh" Bäcker
- Darren "iShowSpeed" Watkins
- Emily "ExtraEmily" Zhang
- Félix "xQc" Lengyel
- Ibai "Ibai" Llanos
- Kai "Kai Cenat" Carlo Cenat III
- Marc "Caedrel" Robert Lamont
- Mark "ohnePixel" Zimmermann
- Morgan "AngryGinge" Burtwistle
- Nick "Lacy" Fosco
- Nicholas "Jynxzi" Stewart
- Payal "Payal Gaming" Dhare
Esports Content Gruppe des Jahres:
- Fnatic
- Sanfte Kumpels
- Göttlich
- Karmine Corp
- S8UL
- Wachen
- T1
- Team Ketzer
- Team Liquid
Esports Content Creator des Jahres:
- Alexandre "gAuLeS" Borba Chiqueta
- Arran "TacticalRab" Francis
- Cody "Clix" Conrod
- Donato "TheDonato" Muñoz
- Jack "NiceWigg" Martin
- Jonathan "JONATHAN GAMING" Amaral
- Marc "Caedrel" Robert Lamont
- Mark "ohnePixel" Zimmermann
- Nicholas "Jynxzi" Stewart
- Raj "Snax" Varma
- Tarik "tarik" Celik
- Thomas "ZooMaa" Paparatto
Esports Breakthrough Player des Jahres:
- Brock "brawk" Somerhalder
- Derek "Blaz" Blaz
- Jann "Kirk" Kirk Solcruz Gutierrez
- Kajetan "kaajak" Haremski
- Maurer "Mercules" Ramsey
- Meng "DaShuai" Jiajun
- Rasyah "Rasyah" Rasyid
- Rudy "SkewMond" Semaan
- Samy "dralii" Hajji
- Sodbayar "Techno4K" Munkhbold
- Zack "Stompn" Lamm
Esports-Team des Jahres:
- AG Super Play - Ehre der Könige
- Furia - Rainbow Six Siege
- Gen.G - League of Legends
- Karmine Corp - Rocket League
- LA Thieves - Call of Duty
- NRG - Valorant
- OpTic Texas - Die Pflicht
- Team Falken - DOTA
- Team Falcons - Rocket League
- Team-Vitalität - Counter-Strike 2
- Team Vitality - MLBB Frauen
Esports PC-Spieler des Jahres:
- Brock "brawk" Somerhalder
- Danil "donk" Kryshkovets
- Jason "f0rsakeN" Susanto
- Jeong "Chovy" Ji-hoon
- Jeong "Stalk3r" Hak-yong
- João "Jv92" Vitor
- Mathieu "ZywOo" Herbaut
- Matthew "Whitemon" Filemon
- Stanislav "Malr1ne" Potorak
Esports Controller Spieler des Jahres:
- Anders "Vejrgang" Vejrgang
- Goichi "GO1" Kishida
- Lim "Ulsan" Soo-hoon
- Maurer "Mercules" Ramsey
- Miron "Effekt" Nowikow
- Samy "dralii" Hajji
- Thomas "Scrap" Ernst
- Wyatt "LastShot" Gowan
- Yazeed Abdullah "Kiileerrz" Bakhashwin
- Zeng "Xiao Hai" Zhuojun
E-Sport-Organisation des Jahres:
- AG. AL
- G2 Esports
- Gen.G
- NRG
- OpTic Gaming
- Team Falken
- Team Liquid
- Vitalität des Teams
- Virtus.Pro
- Weibo-Spiele
Esports-Trainer des Jahres:
- Alexandre "alecks" Sallé
- Jin "zWy" Changlin
- Julio "Julio" Coelho Neto Giacomelli
- Kim "Kim" Jung-su
- Kim "NineK" Bum-hoon
- Kurtis "Aui_2000" Ling
- Malkolm "bonkar" Rench
- Matthew "Satthew" Ackermann
- Rémy "XTQZZZ" Quoniam
Esports Commercial Partner des Jahres:
- DHL
- Infinix
- Intel
- Logitech G
- Mastercard (Englisch)
- Mobil 1
- Pepsico
- Roter Bull
- Shopify
- VISUM
- Zenni
Esports-Publisher des Jahres:
- Elektronische Künste
- Epische Spiele
- Krafton
- Level Unendlich
- Microsoft
- Mondton
- NetEase
- Riot Spiele
- Ventil
E-Sport-Unterstützungsdienst des Jahres:
- Böses Mond-Talent
- Agentur für Charakterauswahl
- ESG-Recht
- Entwickelte Talentagentur
- Heaven Medien
- Geladen
- Ocelot Sport
- Wunderkind-Agentur
- Ulti Agentur
Esports-Support-Plattform des Jahres:
- Blitzfeuer
- Blitz.gg
- Zwietracht
- E-Sport-Charts
- FACEIT
- GRID Esports
- Liquipedia
- Mobalytics GmbH
- Überwolf
- Shikenso
- Tracker-Netzwerk
Esports-Kreativkampagne des Jahres:
- Team Vitality x Nescafé: Bereit zum Levelaufstieg
- DHL - eFFiBOT Spiel: Weltmeisterschaft
- Team Vitality x Aldi: Tag des Aufstehens
- ALGS x Red Bull: iiTzTimmy + ImperialHal
- Prime Video: Esports World Cup Level Up
- Ankündigung des G2 Esports LoL-Kaders
- Team Liquid Kampagne zum 25-jährigen Jubiläum
Esports Play by Play Caster des Jahres:
- Anders Blume
- Brandon "BSmith" Smith
- Clayton "CaptainFlowers" Raines
- Conner "Scrawny" Girvan
- James "Kaelaris" Carrol
- Lauren "Pansy" Scott
- Markieren Sie den "Onset"-Schlüpfer
- Michael "Yipes" Mendoza
- Miles Ross
- Owen "ODPixel" Davies
- The7WG
- Victoria "VikkiKitty" Perez
Esports-Farbwerfer des Jahres:
- Andy "Bravo" Dudynsky
- Andrew "Vedius" Tag
- Chad "SPUNJ" Burchill
- Dan "Gaskin" Gaskin
- Isaac "Azael" Cummings-Bentley
- Josh "Sideshow" Wilkinson
- Mohan "wäscht" Govindasamy
- Thomas "Chance" Ashworth
E-Sport-Moderator des Jahres:
- Chris "Puckett" Puckett
- Eefje "Sjokz" Depoortere
- Evan "Raynday" Byron Raynr
- Frankie Ward
- Freya "Freya" Spiers
- Ghassan "Milosh" Finge
- Iain Kammern
- James Banken
- Lauren "GlitterXplosion" Laracuente
- Laure Valée
- Salome "Soe" Gschwind-Repp
- Trevor "Quickshot" Henry
Esports-Analyst des Jahres:
- Emily Rand
- Jack "Fresh" Allen
- Jacob "Zuhälter" Winneche
- John "JHawk" Harris
- Joshua "Stahl" Nissan
- Léo "Alphama" Robine
- Mimi "aEvilcat" Wermcrantz
- Robert "Dagda" Preis
- Weston "Clutch" Preis
Sie können für Ihre Lieblingsspieler und -persönlichkeiten abstimmen, indem Sie hier vorbeigehen.