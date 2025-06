Gen.G vollbringt ein erstaunliches Kunststück, in der LCK-Frühjahrssaison ungeschlagen zu bleiben

HQ

Gen.G Esports bereitet sich wirklich darauf vor, in dieser Saison in kompetitiven League of Legends einer zu sein, den man im Auge behalten sollte. Nachdem die koreanische Mannschaft beim letzten World Championship im Jahr 2024 und im LCK Cup im Jahr 2025 den Kürzeren gezogen hatte, ist sie mit einem Paukenschlag in die Hauptsaison 2025 gestartet, indem sie während der gesamten Spring Season ungeschlagen blieb.

18 Spiele, 18 Siege. Das ist die aktuelle Leistung von Gen.G, die in den letzten Monaten 36 ihrer insgesamt 41 Spiele gewonnen hat, was zu einer Gewinnquote von 88 % führt. Wie zu erwarten, ist das Team damit ein klarer Anwärter auf die Mid-Season Invitational, da sie nun zwei Möglichkeiten haben, ein Spiel in der Road to MSI zu gewinnen, um einen Platz in diesem Turnier zu ergattern.

Die Frage ist nun auch, ob Gen.G diese Leistung in den letztendlichen Summer Season fortsetzen kann, die wahrscheinlich ab August stattfinden werden, nach MSI und den Esports World Cup -Ereignissen im Juni und Juli.