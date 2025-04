Karmine Corp lehnte den Rocket League Aufkleber-Deal von Epic Games ab

HQ

Wenn du dich fragst, warum Karmine Corp in diesem Jahr nicht eine der vielen E-Sport-Organisationen mit Aufklebern in Rocket League ist, dann ist der einfache Grund, dass das französische Team beschlossen hat, das Angebot von Epic Games ' abzulehnen, sie aufzunehmen. Dies wurde von CEO Athur Perticoz in einer Erklärung auf X bestätigt, in der er feststellte, dass das Angebot "nicht unsere Wahrnehmung des Wertes unserer Marke widerspiegelte".

Perticoz behauptet, dass jeder Organisation jetzt das gleiche Angebot gemacht wird, das in das Spiel als Kosmetika und Aufkleber aufgenommen werden kann, während es vorher auf Verkäufen mit einem Prozentsatz pro Kauf basierte.

Trotz eines enttäuschenden Jahres 2024 in der Rocket League Esport-Szene ist Karmine Corp verärgert, dass das Angebot auf Verkäufen im Jahr 2024 basiert, was es als "ungeeignet angesichts unserer Geschichte der vergangenen Jahre" ansieht.

Perticoz merkt an, dass "unsere Diskussionen mit Epic respektvoll waren (danke für ihre Zeit), aber fruchtlos. Wir haben uns einfach entschieden, kein Angebot anzunehmen, das unter unseren Erwartungen lag (für einen Aufkleber, der in 5 Tagen erstellt wurde)."

Er stellt auch fest, dass "Es ist eine Geschäftsentscheidung, die die ermutigenden Fortschritte, die Blast und Epic im E-Sport gemacht haben, nicht auslöscht: Event-Produktion, Marketing-Deals für Clubs, verbesserte Terminplanung und sogar die Qualität der Trophäen.

"Wir lieben dieses Spiel und unterstützen es seit mehreren Jahren. Der KC war schon immer ein Verbündeter des Verlags und Veranstalters, aber wir können nicht zu allem Ja sagen.

"Es tut mir leid, dass Sie (die Fans) durch unsere Entscheidung bestraft werden, aber ich hoffe, Sie verstehen, dass der Verein seine Interessen schützen muss. In diesem Jahr wird es keinen Aufkleber geben, aber wir werden es mit einem Regen von Trophäen kompensieren."