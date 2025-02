Furia zieht sich aus der PGL Cluj-Napoca zurück, Imperial Fe beansprucht verbleibenden Platz

HQ

Obwohl früher über die teilnehmenden Teams für das von der PGL veranstaltete Cluj-Napoca Counter-Strike 2 Event berichtet wurde, das am 14. Februar beginnt und eine Woche lang läuft, bis am 23. Februar ein Gewinner feststeht und der Preispool von 1,25 Millionen US-Dollar vollständig verteilt ist, bedeutet eine Änderung in letzter Minute, dass die vollständige Liste der teilnehmenden Kader geändert wurde.

Furia hat beschlossen, sich aus dem Turnier zurückzuziehen, was bedeutet, dass noch ein Platz für das Turnier frei ist. Dies wurde Imperial Fe gewährt, was bedeutet, dass die Frauenmannschaft versuchen wird, dem Turnier ihren Namen aufzudrücken und einen großen Teil des Preispools für sich zu beanspruchen.

Auf die Frage, warum Furia ausgestiegen ist, erfahren wir lediglich: "Das Team hat PGL darüber informiert, dass es sich entschieden hat, sich auf die Beschaffung der notwendigen Reisedokumente für das Major in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Diese Entscheidung kam für PGL unerwartet, und wir mussten schnell handeln, um ein Team zu finden, das FURIA ersetzen sollte."

