Apex Legends Global Series: Jahr 5 beginnt im April mit 5 Millionen US-Dollar für die Saison

HQ

Das vierte Jahr des Apex Legends Global Series ging gestern Abend zu Ende, und die Action fand in Sapporo, Japan, statt. Während ihr hier vorbeischauen könnt, um mehr über den Sieger dieses erstklassigen Events zu erfahren, könnt ihr auch hier bleiben, um mehr über den Plan von Respawn für die Saison 2025 zu erfahren, die das fünfte Jahr der ALGS sein wird.

Das Wichtigste, was man beachten sollte, ist, dass die Saison insgesamt 5 Millionen US-Dollar bieten wird und dass sie offiziell am 6. April beginnen wird, wenn die erste Split beginnt. Es wird ein Vorbereitungsturnier geben, das diesen Monat beginnt, aber die Hauptevents kehren stattdessen in ein paar Monaten zurück.

In dieser Saison wird es zwei Pro League Splits geben, wobei 30 Teams in jeder der vier Regionen für diese Splits antreten werden. 22 Teams werden eingeladen, während acht für die Vorsaison qualifiziert sind. Bei den Splits gibt es jeweils $500.000 an Geldpreisen sowie einen Haufen Championship Qualifikationspunkte, und dies zusätzlich zu den Plätzen bei LAN-Events, wie dem Midseason Playoffs, die auf dem Plan stehen.

Der Midseason Playoffs wird einen Preispool von 1 Million US-Dollar bieten, während weitere 1 Million US-Dollar für den ALGS Open und dann die restlichen 2 Millionen US-Dollar für den Premier World Championship am Ende des Jahres gespart werden.

Während wir darauf warten, zu erfahren, wo und an welchen Tagen die LAN-Turniere persönlich stattfinden werden, hat Respawn ein wenig mehr über einige zusätzliche geplante Änderungen erwähnt. Dazu gehört die Integration von Legend Bans, um die Meta ein wenig aufzupeppen, und auch die Erweiterung des Kartenpools im Laufe der Saison, um mehr Orte für Action zu bieten.

Unnötig zu erwähnen, dass die Saison 2025 eine der bisher besten der ALGS werden könnte.